Пять человек пострадали в ДТП с участием скорой в Нур-Султане

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане, на левом берегу, произошло столкновение иномарки и машины скорой помощи, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло в субботу, 8 августа, в 15.40, рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции. Машина скорой медицинской помощи двигалась с проблесковыми маячками по проспекту Кабанбай батыра в сторону аэропорта. Не убедившись в безопасности, водитель выехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате произошло столкновение с автомашиной Lada Priora под управлением водителя 2001 года рождения, который следовал по улице Керей и Жанибек хандар со стороны улицы Сауран в сторону проспекта Кабанбай батыра. По данному факту проводится дознание.

В аварии пострадали два работника скорой помощи, два пациента и водитель автомобиля Lada Priora.

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