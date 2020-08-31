Мотоцикл врезался в трактор в Акмолинской области

Кокшетау. 30 августа. Kazakhstan Today - На полевой дороге Акмолинской области произошло смертельное ДТП, передает Kazakhstan Today.

28 августа в дежурную часть отдела полиции Жаксынского района поступило телефонное сообщение от диспетчера одного из местных ТОО с информацией о том, что двое мотоциклистов на проселочной дороге допустили столкновение с трактором "К-701", имеются пострадавшие.

Осмотрев место происшествия, полиция установила, что 46-летний водитель трактора "К-701", двигаясь по проселочной дороге в восточном направлении, в сторону села Белагаш, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Racer, за рулем которого на момент ДТП находился 26-летний парень с 36-летним пассажиром. В результате водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте происшествия.

С водителя трактора взяли подписку о невыезде. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

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