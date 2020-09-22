В СКО перевернулся прицеп с углем

Петропавловск. 21 сентября. Kazakhstan Today - ДТП произошло 21 сентября в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, 38-летний водитель автомашины КамАЗ, направлялся из Петропавловска в Есильский район. Уходя от столкновения с впереди остановившимся на сигнал светофора автомобилем, водитель грузовика при торможении допустил опрокидывание прицепа с углем и повредил металлическое ограждение дороги.

Выехавший на место происшествия инспектор административной полиции Кызылжарского РОП по факту ДТП собрал материал и оперативно принял меры для устранения последствий аварии.

Работники ТОО "Казахавтодор" в течение нескольких часов восстановили поврежденные ограждения. После установления суммы ущерба административный материал, собранный по статье 610 КоАП РК будет передан в суд.

15 сентября в СКО в результате ДТП погибли пенсионеры.

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