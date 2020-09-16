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В СКО в результате ДТП погибли пенсионеры

15.09.2020, 20:10 5239
Петропавловск. 15 сентября. Kazakhstan Today - Трагедия произошла в Есильском районе около 10.00. В результате аварии погибли 79-летний водитель автомашины "Москвич" и его супруга, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, еще один пассажир госпитализирован. По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. 
 
Авария произошла на трассе у въезда в райцентр Явленка. По предварительной версии, водитель автомашины "Москвич", совершая маневр, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении большегрузу "Volvo". В результате произошло столкновение трех автомашин. Водитель третьей машины, ВАЗ-2106, с травмами доставлен в больницу. 
 
19 августа совершившего смертельный наезд на пенсионера водителя задержали в Жамбылской области.
 

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