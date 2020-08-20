Совершившего смертельный наезд на пенсионера водителя задержали в Жамбылской области

Тараз. 19 августа. Kazakhstan Today - В Жамбылской области полицейские задержали водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП, передает Kazakhstan Today.

10 августа неизвестная машина, двигавшаяся по дороге Тасбастау - Карикорган села Жетитобе, совершила наезд на 71-летнего местного жителя. Пешеход скончался на месте происшествия, водитель скрылся в неизвестном направлении, сообщает Polisia.kz

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, благодаря высокому профессионализму и опыту, сотрудники Жуалынского районного отдела полиции задержали 57-летнего жителя села Карикорган. Он дал признательные показания в том, что на автомашине Audi-80 совершил наезд на человека и, испугавшись, покинул место происшествия.

В тот же день по данному факту было начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения) и статье 347 УК РК (Оставление места совершения ДТП). Машина водворена на штрафную стоянку. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

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