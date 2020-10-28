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Взрыв произошел при пожаре на СТО в Алматы

27.10.2020 13096
Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алматы горит СТО ангарного типа, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в ДЧС Алматы, в Ауэзовском районе, в микрорайоне Аксай-1А, открытым пламенем горит отдельно стоящее СТО ангарного типа.
 

Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Угрозы распространения нет, но тушение пожара осложняется высоким тепловым излучением из горящего металлического ангара, с места происшествия эвакуировано два газовых баллона объемом 25 литров каждый. Передана информация, что внутри ангара есть емкость с горючей жидкостью, в 13.21 произошел взрыв, пострадавших среди пожарных нет, здание обесточено", - прокомментировали в ДЧС.

 
На месте работают 60 человек личного состава, включая руководство ДЧС, службы взаимодействия, 13 единиц техники. 
 

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