Взрыв произошел при пожаре на СТО в Алматы

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - В Алматы горит СТО ангарного типа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС Алматы, в Ауэзовском районе, в микрорайоне Аксай-1А, открытым пламенем горит отдельно стоящее СТО ангарного типа.

Незамедлительно поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. Угрозы распространения нет, но тушение пожара осложняется высоким тепловым излучением из горящего металлического ангара, с места происшествия эвакуировано два газовых баллона объемом 25 литров каждый. Передана информация, что внутри ангара есть емкость с горючей жидкостью, в 13.21 произошел взрыв, пострадавших среди пожарных нет, здание обесточено", - прокомментировали в ДЧС.

На месте работают 60 человек личного состава, включая руководство ДЧС, службы взаимодействия, 13 единиц техники.

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