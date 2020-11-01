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В Алматы произошел пожар на рынке автозапчастей

31.10.2020 5644
Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - В Алматы в субботу днем произошел пожар на рынке "Жибек жолы", передает Kazakhstan Today.
 

Открытым пламенем горели верхние ярусы восьми контейнеров по продаже автозапчастей. Из-за высокой горючей загрузки металлических контейнеров создалось сильное тепловое излучение, что способствовало его быстрому распространению", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Казахстана.

 
Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Его окончательно ликвидировали в 15:28.
 
В тушении были задействованы 67 человек и 16 единиц техники.
 

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