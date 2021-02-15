Трое мужчин погибли под завалами в Шымкенте

Шымкент. 14 февраля. Kazakhstan Today - В индустриальной зоне "Ордабасы" в Шымкенте трое мужчин погибли под завалами, передает Kazakhstan Today.

Как пишет vera.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Шымкента, сообщение об обрушении здания по шоссе Капал батыра спасатели получили в 14.43. Оказалось, что произошло частичное обрушение перекрытия из железо-бетонных плит пятиэтажного здания. Площадь обрушения составила 625 квадратных метров. Аварийно-спасательные работы проходили с участием кинологического расчета. Они и нашли под завалами тела 3 мужчин: 1967, 1992 и 1999 годов рождения.

По предварительным данным, один из них работал охранником, двое других разбирали металлические конструкции бесхозного цеха.

Были задействованы 18 сотрудников и 1 кинологический расчет Департамента по ЧС Шымкента, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.





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