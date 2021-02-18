В Таразе произошло страшное ДТП

Тараз. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Таразе дворника убило машиной, которую отбросило на обочину при ДТП, передает Kazakhstan Today.

На оживленном перекрестке столкнулись две машины. От удара одну из них отбросило на обочину. А там в тот момент как раз наводила порядок работница коммунальной службы. Женщина погибла на месте, сообщает телеканал КТК.

БМВ и "Пассат" столкнулись около 11 утра. Один заканчивал маневр, когда второй в него врезался. По словам очевидцев, машина отлетела в сторону и задела 52-летнюю женщину. Та убирала мусор на обочине. Пострадавшая скончалась, не приходя в сознание. Помощь врачей понадобилась двум пассажирам "Пассата". Полиции теперь предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Работница городской организации "Жасыл Ел-Тараз" осуществляла уборку территории на данном перекрестке. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статье 345 Уголовного кодекса РК", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

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