Пьяный водитель сбил школьниц в Алматинской области: девочки в коме

Талдыкорган. 3 марта. Kazakhstan Today - Пьяный водитель сбил четырех школьниц в селе Корам Енбекшиказахского района Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 2 марта, в 18.40, 54-летний водитель автомашины УАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех школьниц, стоящих на обочине, в селе Корам Енбекшиказахского района.

По данным полиции, пострадавшим по 8 и 9 лет.

В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами доставлены в Шелекскую районную больницу. Водитель помещен в медицинский вытрезвитель", - сказано в сообщении.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначены необходимые экспертизы.

По информации управления здравоохранения области, состояние двух девочек крайне тяжелое. В ведомстве отметили, что у всех диагностированы тяжелые травмы в виде переломов бедренных костей, голени, ушиба головного мозга, сочетанных травм, черепно-мозговой травмы, травматического шока и комы 3-4 степени. Две девочки 2012 года рождения находятся в коме на искусственной вентиляции легких.

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