АЛМАТЫ. 31 МАРТА - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 494 километрах на запад от Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 31 марта 2021 года, в 07.43 (31 марта в 01.43 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 494 километрах на запад от Алматы, на границе Узбекистана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,2. Магнитуда MPV - 4,5. Глубина - 15 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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