Трое рабочих погибли при опрокидывании трактора в Костанайской области

КОСТАНАЙ. 14 АПРЕЛЯ - 13 апреля трое рабочих погибли при опрокидывании трактора марки "К-744" недалеко от села Комсомольское в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицией проводится досудебное расследование по факту ДТП. Трактор перевозил рабочих в соседнее село, пишет портал Alau.kz

Известно, что в транспортном средстве находилось четыре человека. Трое, к сожалению, погибли, один - не пострадал. Причина ДТП будет установлена в ходе расследования. По данным акимата Карасуского района, ТОО Astana Grand Trade оказана материальная помощь семьям погибших. Расследование происшествия взято на особый контроль", - сообщили в областном департаменте полиции.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

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