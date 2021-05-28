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Двое детей упали в уличный туалет в Туркестанской области

27.05.2021 5833
ТУРКЕСТАН. 27 МАЯ - Двое детей упали в уличный туалет в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Сарыагашский РОП примерно в 19.20 поступил вызов из поселка Капланбек. Там в одном из частных домов в септик пятиметровой глубины упали двое детей. Участковые инспекторы сразу же выехали по указанному адресу, сообщает Polisia.kz
 
Как выяснилось, четырехлетний мальчик упал в пятиметровый туалет, расположенный во дворе дома. А за ним вслед прыгнула 10-летняя девочка, которая хотела спасти своего брата.
 
Дорога была каждая минута, так как дети могли задохнуться в яме. С помощью ломов и других подручных средств полицейские быстро разобрали туалет, вытащили упавших детей. Подоспевшие к дому врачи на месте оказали медицинскую помощь. 
 
К счастью, все обошлось благополучно. Состояние здоровья детей удовлетворительное.
 
Мама малышей выразила благодарность участковым инспекторам полиции МПС Сарыагашского РОП за спасение детей.
 
Напомним, в Атырауской области в септике во дворе дома утонул двухлетний ребенок.
 

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