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Атырау. 22 мая. Kazakhstan Today - В Атырауской области в септике нашли тело пропавшего ребенка, передает Kazakhstan Today.





Сегодня утром, 22 мая, найдено тело пропавшего в микрорайоне Жулдыз ребенка, сообщает " Ак Жайык ".





Как сообщила пресс-cекретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова, тело мальчика было обнаружено в септике, находившемся во дворе дома, где он проживал. Во дворе два колодца, действующий и недействующий. Тело ребёнка нашли в недействующем септике.





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