В Атырауской области в септике нашли тело пропавшего ребенка

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Сегодня утром, 22 мая, найдено тело пропавшего в микрорайоне Жулдыз ребенка, сообщает "Ак Жайык".
Как сообщила пресс-cекретарь департамента полиции Атырауской области Гульназира Мухтарова, тело мальчика было обнаружено в септике, находившемся во дворе дома, где он проживал. Во дворе два колодца, действующий и недействующий. Тело ребёнка нашли в недействующем септике.
Напомним, 20 мая в микрорайоне Жулдыз-1 пропал мальчик 2018 года рождения. Сообщалось, что ребенок примерно в час дня вышел во двор частного дома и пропал без вести.
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