Атырау. 21 мая. Kazakhstan Today - В Атырауской области продолжаются поиски пропавшего ребенка, передает Kazakhstan Today.

20 мая 2020 года в 21.10 на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в микрорайоне Жулдыз-1 пропал мальчик 2018 года рождения , который тем же днём, примерно в час дня, вышел во двор частного дома и пропал без вести. Незамедлительно начались активные поиски, обследованы все окрестности района, проведены опросы местных жителей", - сообщили в областном ДЧС.

На сегодняшний день в поисковых работах за задействованы 272 сотрудника, 61 единица техники и 2 кинологических расчёта ДЧС, департамента полиции Атырауской области и Национальной гвардии, также 418 волонтёров, жители города и пригородного поселка.

В настоящее время проверяются более 50 улиц микрорайона Жулдыз и все окрестности.

Никогда не оставляйте детей без присмотра взрослых! Невнимательность и халатность могут привести к весьма трагичным последствиям, а также несут угрозу жизни и здоровью ребёнка", - сообщили в ведомстве.

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