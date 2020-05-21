Полуторагодовалый ребенок пропал в Атырау

Атырау. 20 мая. Kazakhstan Today - Полуторагодовалый ребенок пропал в микрорайоне Жулдыз города Атырау, передает Kazakhstan Today.

Об исчезновении ребенка сообщили в департаменте полиции Атырауской области, пишет "Ак Жайык"

Сегодня, 20 мая, примерно в 13.30, из дома №57 по 10-й улице в микрорайоне Жулдыз вышел и не вернулся ребенок. Зовут его Али, ему 1,5 года, прихрамывает на правую ногу", - сообщили в полиции.

Если кому-то что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефону 102.

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