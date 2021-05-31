Фото ДЧС Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 30 МАЯ - В Экибастузе утонули два подростка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О пропаже детей 29 мая сообщили поисковики. Александр и Вячеслав пошли купаться и не вернулись домой. По информации департамента по ЧС, сообщение о найденных на берегу водоема вещах мальчиков поступило в субботу, около девяти часов вечера. Сначала ребят искали в одном водоеме, потом выяснилось, что они отдыхали в пяти километрах от Экибастуза.

Водолазы продолжили поиски там, в 12 часов воскресенья были найдены тела. Купание в этом водоеме было запрещено. Предположительно, один из друзей стал тонуть, а второй пытался его спасти, уточняет Павлодар-онлайн

Департамент по ЧС Павлодарской области сообщает, что в регионе официально купальный сезон закрыт. Призываем родителей следить за детьми в период летних каникул и просим не купаться на водоемах области", - подчеркнули в ДЧС.

По информации департамента, мальчики родились в июне 2005 года, учились в школе №9 Экибастуза.

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