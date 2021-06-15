АЛМАТЫ. 14 ИЮНЯ - Полицейский насмерть сбил пешехода в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, сегодня утром в Алатауском районе Алматы сотрудник полиции, управляя служебной автомашиной марки "Хюндай Элантра", следовал по улице Утемисулы в южном направлении. Избегая столкновения с автомобилем, который неожиданно стал совершать маневр, он выехал на восточную обочину автомойки, где допустил наезд на женщину. Кроме того, автомобиль столкнулся со стоящей автомашиной "Газель", водитель которой находился вне своего транспортного средства.

В результате ДТП пешеход скончалась. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК. Уголовное дело находится в производстве управления дознания ДП города Алматы. Водитель находится под следствием", - проинформировали в департаменте полиции.

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