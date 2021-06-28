В Алматы ищут мотоциклиста после смертельного ДТП

АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - В Алматы ведутся поиски водителя мотоцикла, который сбежал с места ДТП, где скончался велосипедист, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Смертельная авария произошла на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Шашкина, уточнили в Sputnik . По словам очевидцев, мотоцикл, двигаясь на полном ходу по Аль-Фараби в западном направлении, снес велосипедиста.

От удара мужчина на велосипеде упал на асфальт. Мотоциклист проехал несколько десятков метров и остановился на обочине. От удара велосипед разорвало пополам. Водитель снял госномера с мотоцикла и скрылся пешком", - сообщил очевидец происшествия.

В результате наезда мужчина-велосипедист 1975 года рождения скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Сотрудники полиции работают на месте аварии. Ведутся поиски водителя мотоцикла.

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