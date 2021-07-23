Сильнейшие ожоги тела: в Шымкенте девочка пострадала от удара током

ШЫМКЕНТ. 22 ИЮЛЯ - В Шымкенте девочка получила сильные ожоги тела после удара током, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

ЧП произошло 21 июля, около 11.00 вечера, на мосту, под которым проходит железная дорога. Он расположен по улице Анарова, рядом с железнодорожным вокзалом, сообщает телеканал Otyrar.

Над мостом натянута железная сетка. Сверху - высоковольтные провода. По словам очевидцев, девушка, на вид лет 15-16, залезла на сетку. В какой-то момент подростка ударило током. На место вызвали пожарных, им удалось достать пострадавшего подростка. Тело девушки и одежда сильно обгорели и практически обуглились. Пострадавшую госпитализировали с сильнейшими ожогами".

Зачем девочка забралась на сетку, была ли она одна и что именно произошло в этот злополучный вечер, выясняет полиция.

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