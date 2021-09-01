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ТАРАЗ. 31 АВГУСТА - На трассе в Жамбылской области произошло массовое ДТП с участием 11 машин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 августа 2021 года на автотрассе Западная Европа - Западный Китай, на 393-м километре в направлении в сторону города Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомашин", - сообщили в департаменте полиции.

В результате ДТП с различными травмами в больницу обратились несколько человек.

В настоящее время начато досудебное расследование.





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