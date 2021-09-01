Опознаны трое погибших на складе боеприпасов в Жамбылской области

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ТАРАЗ. 31 АВГУСТА - Установлены личности 3 погибших, тела которых были ранее найдены на месте пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Все погибшие - сотрудники ДЧС Жамбылской области:

- водитель, сотрудник СПЧ-1 старший сержант Куатбек Гафан Жомартулы, 1995 года рождения;





- пожарный спасатель ПЧ-4 сержант Адильбек Адлет Канатбекулы, 1987 года рождения;

- пожарный спасатель ПЧ-4 рядовой Кенес Алиби Бексултанулы 1999 года рождения.









Напомним, первая информация о взрывах и пожаре в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, поступила 26 августа. В пресс-службе Минобороны сообщили, что "около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов".













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