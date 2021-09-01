Поиски без вести пропавших вследствие ЧП в Жамбылской области продолжаются

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ТАРАЗ. 31 АВГУСТА - Поиски без вести пропавших вследствие взрыва военного склада в Жамбылской области продолжаются, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Родные опознали тело, найденного на месте взрыва в Жамбылской области. Им оказался начальник караула СПЧ-3 Заикин Сергей Владимирович", - рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Как сообщили в МЧС, поиски еще одного пропавшего продолжаются.





По данным Министерства обороны РК, вчера в ходе поездки в Таразский гарнизон министр обороны Нурлан Ермекбаев совместно с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным и акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым приняли участие в поисковых работах военнослужащих и пожарных ДЧС, с которыми не удается установить связь. Они посетили техническую территорию, где осмотрели место происшествия, а также ознакомились с ходом поисковых работ по обезвреживанию и поиску фрагментов боеприпасов.

Работа ведется непрерывно с привлечением саперов, техники и кинологических собак.

Вчера министр обороны Нурлан Ермекбаев вылетел в Тараз, где ознакомился с проводимыми мероприятиями по ликвидации последствий пожара в войсковой части 28349 регионального командования "Юг". Командующий войсками регионального командования "Юг" генерал-майор Кайдар Каракулов доложил, что в настоящее время проводится очистка технической и административной территории, внешнего и внутреннего ограждения от взрывоопасных предметов. Совместно с кинологами продолжается работа по поиску без вести пропавших военнослужащих.

Ведется работа расчета БПЛА по определению радиуса разлета фрагментов боеприпасов, продолжается работа комиссии главного управления расквартирования войск МО РК по оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре войсковой части 28349.

Установлено, что максимальный разлет частей боеприпасов составил 300 метров от ограждения базы только с северной и южной стороны. Снаряды на базе хранения не хранились", - сообщили в Минобороны.

Министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в здании акимата встретились с родственниками полковника, заместителя начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Айманова Меиржана Какпасыновича, которому посмертно присвоено звание и орден "Халык кахарманы".

Церемония продолжилась в штабе РгК "Юг", где глава оборонного ведомства, министр по ЧС и аким Жамбылской области приняли участие в церемонии вручения ордена "Айбын" III степени семьям: служащего Далибаева Уразбека Дайраевича; ефрейтора Жанбулатова Руслана Журсинбаевича; механика-водителя сержанта Мешинбая Марата Сайлауулы и старшины Надирбекова Еркина Ерикбаевича. Все они служили в войсковой части 28349.

Аналогичное торжественное мероприятие было проведено в ДЧС Жамбылской области.

Звание и орден "Халык кахарманы" посмертно присвоены заместителю начальника ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Айманову Мейіржану Какпасынулы.

Ордена "Айбын I степени" посмертно удостоен оперативный дежурный - заместитель руководителя тушения пожара ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Микропуло Александр Николаевич.

Орден "Айбын III степени" вручен семьям: пожарного-спасателя ПЧ-3 города Тараза ГУ "СПиАСР" ДЧС Жамбылской области Темирбулатова Арнура Сериковича; старших пожарных-спасателей ПЧ-3 Сандыбаева Елдаса Кадырбайулы и Торебекова Танирбергена Кудайбергеновича.

От имени всего личного состава Вооруженных сил РК глава оборонного ведомства выразил слова соболезнования, всем семьям погибших будет оказана необходимая социальная и материальная помощь.

В целях изучения и оказания помощи семьям погибших военнослужащих и военнослужащих, находящихся в лечебных учреждениях, созданы мобильные группы Министерства обороны, в состав которой вошли психологи, юристы, финансисты, представители служб по работе с семьями и др. Организована работа по оказанию социальной, психологической, и материальной помощи как членам семей погибших военнослужащих, так и военнослужащих находящимся в лечебных учреждениях. Службой по работе с семьями проводится работа по подготовке их детей к школе", - сказал заместитель начальника Генерального штаба - начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

Также, по его словам, создан фонд добровольного оказания финансовой помощи семьям военнослужащих и сотрудников МЧС. Было принято решение о перечислении однодневного денежного довольствия. Организовано шефство над детьми. Данная работа будет продолжена на постоянной основе.

В соответствии с действующим законодательством семьям погибших военнослужащих будут выплачены расходы на погребение, единовременные выплаты в размере денежного довольствия (заработной платы) за 5 лет. Также предусмотрена выплата компенсации на обеспечение жилья, размер которой будет определяться персонально для каждой семьи, в зависимости от количества членов семей военнослужащих", - проинформировал Бурамбаев.





Напомним, первая информация о взрывах и пожаре в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, поступила 26 августа. В пресс-службе Минобороны сообщили, что "около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов".





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