Найдено тело пятнадцатого погибшего при взрывах в Жамбылской области

ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - Найдено тело пятнадцатого погибшего при взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Сапёрами Министерства обороны обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски одного пропавшего человека продолжается", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Напомним, что в результате взрывов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, погибли 15 человек, продолжаются поиски еще одного человека. Пострадали около 100 человек.
Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.
В результате взрывов в ближайших населенных пунктах повреждены 118 строений, в том числе 106 жилых домов.
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