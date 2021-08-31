Найдено тело пятнадцатого погибшего при взрывах в Жамбылской области

ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - Найдено тело пятнадцатого погибшего при взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сапёрами Министерства обороны обнаружено тело ещё одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты. Поиски одного пропавшего человека продолжается", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего , в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.

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