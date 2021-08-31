От взрывов в Жамбылской области пострадали более 100 домов

Фото: Акимат Жамбылской области
По информации пресс-службы акима Жамбылской области, члены областного оперативного штаба совместно с работниками научно-исследовательских организаций, направленными правительством, осмотрели жилые дома и социальные объекты в трех населенных пунктах Байзакского района.
Как сообщил аким области Бердибек Сапарбаев, из выявленных 106 домов 35 будут капитально отремонтированы, а также восстановят остальные 71, которым нанесено незначительное повреждение. На это будут направлены выделенные правительством средства и дополнительно - местного бюджета. Также к организации работ привлекут местных спонсоров.
Если сегодня начнется капитальный ремонт одного дома, то к остальным домам строители приступят с завтрашнего дня. Мы берем на себя обязательство, что в течение двух месяцев мы восстановим все дома. На это у нас хватит и возможностей, и сил строителей", - заверил аким области.
Кроме того, от взрывов пострадали 3 школы. Наибольший урон нанесен школе в селе Жибек Жолы, построенной в 1956 году.
Принято решение вместо старой школы построить новое здание. С учетом роста численности сельского населения направим в правительство предложения по строительству новой школы на 150 мест. Место строительства определено, документы будут подготовлены в кратчайшие сроки. Менее пострадавшие школы в селах Ушбулак и Базарбай восстанавливаются за счет спонсорских средств. Они будут готовы к 1 сентября. А медицинский пункт будет полностью отремонтирован в течение недели", - сказал Сапарбаев.
Также в пресс-службе проинформировали, что железная и автомобильные дороги работают в обычном режиме. Все эвакуированные жители вернулись домой. Жители села Кайнар, дома которых капитально ремонтируются, обеспечены временным жильем и продуктами питания.
В настоящее время в Центральной городской больнице Тараза получают лечение 28 пациентов, из них четверо находятся в состоянии средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает.
В целом, за медицинской помощью обратились 98 человек, это военные и сотрудники ЧС. Среди мирного населения пострадавших нет.
Продолжаются поиски без вести пропавших, в которых задействованы военные, специалисты ДЧС, кинологи, спецназовцы, конники - всего 180 человек и около 40 единиц техники. Также используются специальные беспилотные устройства.
Напомним, что в результате взрывов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, погибли 14 человек, продолжаются поиски еще двух. Пострадали около 100 человек.
Возгорание на складе инженерных боеприпасов произошло 26 августа, около 19.00. Огонь быстро перекинулся на хранилища со складированными боеприпасами. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.
Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов на территории воинской части.
29 августа в Казахстане был объявлен днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов.
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