От взрывов в Жамбылской области пострадали более 100 домов

Фото: Акимат Жамбылской области

ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - В результате взрывов в воинской части в Жамбылской области в трех населенных пунктах пострадали 118 строений, в том числе 106 жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, члены областного оперативного штаба совместно с работниками научно-исследовательских организаций, направленными правительством, осмотрели жилые дома и социальные объекты в трех населенных пунктах Байзакского района.

Как сообщил аким области Бердибек Сапарбаев, из выявленных 106 домов 35 будут капитально отремонтированы, а также восстановят остальные 71, которым нанесено незначительное повреждение. На это будут направлены выделенные правительством средства и дополнительно - местного бюджета. Также к организации работ привлекут местных спонсоров.

Если сегодня начнется капитальный ремонт одного дома, то к остальным домам строители приступят с завтрашнего дня. Мы берем на себя обязательство, что в течение двух месяцев мы восстановим все дома. На это у нас хватит и возможностей, и сил строителей", - заверил аким области.





Кроме того, от взрывов пострадали 3 школы. Наибольший урон нанесен школе в селе Жибек Жолы, построенной в 1956 году.

Принято решение вместо старой школы построить новое здание. С учетом роста численности сельского населения направим в правительство предложения по строительству новой школы на 150 мест. Место строительства определено, документы будут подготовлены в кратчайшие сроки. Менее пострадавшие школы в селах Ушбулак и Базарбай восстанавливаются за счет спонсорских средств. Они будут готовы к 1 сентября. А медицинский пункт будет полностью отремонтирован в течение недели", - сказал Сапарбаев.

Также в пресс-службе проинформировали, что железная и автомобильные дороги работают в обычном режиме. Все эвакуированные жители вернулись домой. Жители села Кайнар, дома которых капитально ремонтируются, обеспечены временным жильем и продуктами питания.

В настоящее время в Центральной городской больнице Тараза получают лечение 28 пациентов, из них четверо находятся в состоянии средней тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

В целом, за медицинской помощью обратились 98 человек, это военные и сотрудники ЧС. Среди мирного населения пострадавших нет.

Продолжаются поиски без вести пропавших, в которых задействованы военные, специалисты ДЧС, кинологи, спецназовцы, конники - всего 180 человек и около 40 единиц техники. Также используются специальные беспилотные устройства.





Возгорание на складе инженерных боеприпасов произошло 26 августа , около 19.00. Огонь быстро перекинулся на хранилища со складированными боеприпасами. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов на территории воинской части.

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