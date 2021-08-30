Хлопок зафиксирован на территории склада боеприпасов в Жамбылской области

Фото: МО РК

ТАРАЗ. 29 АВГУСТА - Хлопок зафиксировали сегодня на территории склада инженерных боеприпасов в Жамбылской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.





На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12.20, был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было", - рассказали в Минобороны.





Как отметили в ведомстве, причины произошедшего случая выясняются.





Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где был складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. Число погибших в результате ЧС достигло 12 человек.





Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области.









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