Токаев поручил создать Межведомственную комиссию по взрывам в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание по взрывам в Жамбылской области в ходе которого поручил создать Межведомственную комиссию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Возглавит МВК замеситель премтер-министра РК Роман Скляр.

Будут приняты все необходимые меры для защиты семей погибших граждан и помощи пострадавшим жителям", - сказал президент.





Между тем, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев сообщил о прекращении взрывов и возможности эвакуированным жителям вернуться в дома.





Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов





По последним данным жертвами трагедии стали 9 человек . На месте происшествия продолжаются поисковые работы. В больницах находятся 28 человек, 6 из них в тяжелом состоянии.

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