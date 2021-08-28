При взрывах в Жамбылской области погибли девять человек

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Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются. Об этом сообщает оперативный штаб. По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.
На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.
В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб.
Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано:
- МЧС - 153 сотрудников, 46 ед. техники,
- ДП - 400 сотрудников, 54 ед. техники,
- В/ч №28349 - 8 сотрудников, 2 ед. техники,
- В/ч №5513 НГ - 273 военнослужащих, 12 ед. техники,
- Нац.гвардия - 520 человек и 250 человек находятся в резерве.
Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС - 33-32-89, 53-32-79, ДЧС - 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109.
Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.
Пятеро военнослужащих при ликвидации последствий ЧП в Жамбылской области погибли, есть пропавшие. На месте происшествия продолжаются поисковые работы. В больницах находятся 28 человек, 6 из них в тяжелом состоянии.
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