При взрывах в Жамбылской области погибли девять человек

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ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - В результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибло всего 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Личность погибших устанавливается. Данные о без вести пропавших 4 человек выясняются. Об этом сообщает оперативный штаб. По предварительной информации, в больницу поступило 49 сотрудников ДЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа МЧС во главе с министром.

В ЦУКС МЧС РК и на месте пожара создан штаб пожаротушения на базе КШМ, в ДЧС Жамбылской области функционирует оперативный штаб.

Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано:

МЧС - 153 сотрудников, 46 ед. техники,

ДП - 400 сотрудников, 54 ед. техники,

В/ч №28349 - 8 сотрудников, 2 ед. техники,

В/ч №5513 НГ - 273 военнослужащих, 12 ед. техники,

Нац.гвардия - 520 человек и 250 человек находятся в резерве.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС - 33-32-89, 53-32-79, ДЧС - 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов

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