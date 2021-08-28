Взрывы в Жамбылской области: шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии

ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Шестеро пострадавших в результате ЧП в Жамбылской области находятся в тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 08.00 часов 27 августа в больницах находятся 28 больных, 6 из них в тяжелом состоянии", - сообщили в акимате Жамбылской области.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

Для оказания скорой медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи, среди них 3 бригады медицинской авиации. Из них 1 бригада дежурит в школе №5 города Тараз, 1 бригада в Таразском политехническом колледже, куда с села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек.

По состоянию на 08.00 часов 27-го августа в пунктах временной эвакуации находятся 171 человек, для них созданы необходимые условия и им предоставлен завтрак.

Задействовано 32 врача, среди них врачи травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи и другие, 56 средних медицинских работников. Медикаментами обеспечены.

В единую диспетчерскую службу Жамбылской области поступило всего 473 обращения. Из них 265 обращений поступило по короткому номеру "109", 190 обращений поступило через мессенджер "What`s app".

Сообщается, что мобилизованы представители ДЧС, правоохранительных органов и медицинской службы области.

Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

- можно позвонить на номер 109;

- можно отправить сообщение на линию WhatsApp 8-778-810-91-09.

Вы можете позвонить на горячую линию по телефонам 8 (7262) 51-41-67, 8(7262) 51-37-75.





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