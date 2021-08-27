В Таразе прогремело несколько взрывов

Фото: соцсети

ТАРАЗ. 26 АВГУСТА - О взрывах в соцсетях сообщают местные жители, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пользователи предполагают, что взрывы могли произойти на территории воинской части недалеко от села Сарыкемер - районного центра Байзакского района.

По словам местных жителей, прогремело как минимум три взрыва.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Им оказывают содействие пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области. Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины возгорания устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны сообщили.

К месту происшествия направлена комиссия министерства обороны под руководством заместителя министра генерал-лейтенанта Руслана Шпекбаева.

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