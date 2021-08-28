Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем в Жамбылской области

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ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 г.р., непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия. Числился среди военнослужащих, о местонахождении которых утром 27 августа не было сведений", - сообщает пресс-служба минобороны.





Руководство оборонного ведомства выражает глубокие соболезнования и скорбит вместе с родными и близкими погибшего. Министерство обороны окажет необходимую помощь его семье.





Ранее сообщалось, что при взрывах в Жамбылской области погибли четверо военнослужащих. В больницах находятся 28 больных, 6 из них в тяжелом состоянии.





На месте происшествия находится министр обороны Нурлан Ермекбаев. Глава ведомства посетил пострадавших от взрывов в больнице , а также оценил обстановку на складе инженерных боеприпасов с наблюдательного поста.





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