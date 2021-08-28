Взрывы в Жамбылской области: 4 военнослужащих погибли

ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - 4 военнослужащих при ликвидации последствий ЧП в Жамбылской области погибли, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. К сожалению, 4 военнослужащих при ликвидации последствий погибли", - сообщил в ходе брифинга министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.





Он отметил, что среди погибших и получивших ранения нет гражданских лиц. Все пострадавшие военнослужащие.





Дополнено: Как сообщили в Минобороны РК, в результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области погибли двое военнослужащих по контракту сержант Мешінбай Марат Сайлауулы, 1981 года рождения, ефрейтор Жанболатов Руслан Журсинбаевич, 1981 года рождения, и служащий военизированной охраны гражданин Далибаев Оразбек Дайрабекович, 1969 года рождения.





Сержант Марат Мешінбай и ефрейтор Руслан Жанболатов с первых минут возгорания находились в составе пожарной команды воинской части, проводя тушение пожара. Находясь вблизи взрывов, они получили травмы, несовместимые с жизнью. Служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев нес службу помощником начальника караула по охране склада, и погиб от взрывов боеприпасов, выполняя свои обязанности. Четвертым погибшим стал военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов.





На месте происшествия продолжаются поисковые работы.





Напомним, на 08.00 27 августа в больницах находятся 28 больных, 6 из них в тяжелом состоянии.





26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов





Через час после возгорания, в результате горения, произошли первые взрывы. Всего произошло более 10 относительно небольшой мощности взрывов с различным интервалом времени", - уточнил Нурлан Ермекбаев.





Министр обороны сообщил, что ночью взрывы и хлопки прекратились. Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа.





Мы не исключаем по предварительным версиям различные причины. Это может быть и нарушение требований безопасности, это может быть и самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия", - сказал он.

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