Интенсивность пожара на складах боеприпасов в Жамбылской области снизилась - Минобороны

ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Министр обороны Нурлан Ермекбаев с наблюдательного поста, оборудованного комплексом беспилотных летательных аппаратов, провел оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Кроме того, министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области посетили лечебные учреждения, где находятся пострадавшие в результате пожара. Всего госпитализировано 28 человек, практически все они являются военнослужащими войсковой части. Для оказания медицинской помощи привлечен военный госпиталь Таразского гарнизона", - сообщает пресс-служба минобороны.
Должностные лица также ознакомились с условиями размещения эвакуированных жителей. Даны необходимые поручения по обеспечению всем необходимым.
Министерством обороны в Таразском гарнизоне создана группа для оказания психологической помощи и реабилитации военнослужащим, гражданскому персоналу и членам их семей, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Жамбылской области. Также, в Министерстве обороны и региональном командовании "Юг" созданы "Call-центры".
Между тем, стало известно, что на взорвавшемся складе хранилось более 500 тонн тротила. Об этом сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.
Напомним, взрывы в воинской части произошли вчера, около 19.00. С первых минут возгорания были подняты по тревоге пожарные команды воинской части, которые на пожарной гусеничной и колесной технике приступили к тушению пожара. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Во время тушения пожара погибли четверо военнослужащих. В больницах находятся 28 человек, 6 из них в тяжелом состоянии. Вблизи пожара расположены три населенных пункта, из которых эвакуировано больше 700 человек.
По словам министра обороны Нурлана Ермекбаева, причиной взрывов мог стать поджог.
Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем по предварительным версиям различные причины. Это может быть и нарушение требований безопасности, это может быть и самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия", - заявил глава ведомсвта на сегодняшнем брифинге.
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