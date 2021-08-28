Интенсивность пожара на складах боеприпасов в Жамбылской области снизилась - Минобороны

ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Министр обороны Нурлан Ермекбаев с наблюдательного поста, оборудованного комплексом беспилотных летательных аппаратов, провел оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Кроме того, министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области посетили лечебные учреждения, где находятся пострадавшие в результате пожара. Всего госпитализировано 28 человек, практически все они являются военнослужащими войсковой части. Для оказания медицинской помощи привлечен военный госпиталь Таразского гарнизона", - сообщает пресс-служба минобороны .

Должностные лица также ознакомились с условиями размещения эвакуированных жителей. Даны необходимые поручения по обеспечению всем необходимым.

Министерством обороны в Таразском гарнизоне создана группа для оказания психологической помощи и реабилитации военнослужащим, гражданскому персоналу и членам их семей, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Жамбылской области. Также, в Министерстве обороны и региональном командовании "Юг" созданы "Call-центры".

Между тем, стало известно, что на взорвавшемся складе хранилось более 500 тонн тротила. Об этом сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.





Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем по предварительным версиям различные причины. Это может быть и нарушение требований безопасности, это может быть и самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия", - заявил глава ведомсвта на сегодняшнем брифинге.





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