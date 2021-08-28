Министр обороны РК озвучил возможные причины ЧП на военном складе в Жамбылской области

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев в ходе брифинга озвучил возможные причины ЧП на военном складе в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем по предварительным версиям различные причины. Это может быть и нарушение требований безопасности, это может быть и самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия", - сказал он.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.

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