Правительственная комиссия побывала на месте взрывов в Жамбылской области

ТАРАЗ. 28 АВГУСТА - Место происшествия в Байзакском районе, где произошло возгорание на складе боеприпасов инженерной базы РГк "Юг" посетила правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, созданная по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Комиссию возглавил вице-премьер Роман Скляр. Вице-премьер вместе с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым, министром обороны Нурланом Ермекбаевым, министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, заместителем министра внутренних дел Муратом Баймукашевым, первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым, министром здравоохранения Алексеем Цоем осмотрел пострадавшие объекты и ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий ЧС, сообщает пресс-служба главы правительства.

Также делегация навестила раненых военнослужащих и пожарных, получающих лечение в стационаре, а также встретилась с местными жителями. Вице-премьер принял участие в заседании оперативного штаба и дал конкретные поручения ответственным лицам.

Стоит отметить, что перед комиссией была поставлена задача оценить ущерб и устранить последствия пожара и взрывов, восстановить поврежденную инфраструктуру, а также оказать социальную поддержку и медицинскую помощь пострадавшим.

В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, работает государственная экспертная группа.

Всем пострадавшим будет оказана помощь. В первую очередь будут восстановлены жилые и коммерческие объекты. Причину возгорания установит следственная группа.

Напомним , 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов. Число погибших в результате ЧС достигло 12 человек.

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.

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