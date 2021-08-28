Взрывы в Жамбылской области: число погибших достигло 12 человек

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ТАРАЗ. 27 АВГУСТА - Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло двенадцати человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Около 50 сотрудников МЧС получили ранения и различные травмы.

Напомним , 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.

Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области.









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