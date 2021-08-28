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Правительственная комиссия оценит ущерб от пожара и взрывов в Жамбылской области

27.08.2021 5266
Правительственная комиссия оценит ущерб от пожара и взрывов в Жамбылской области
Фото: youtube/HAMSTER
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В состав комиссии под председательством pаместителя премьер-министра РК Романа Скляра вошли аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министры обороны Нурлан Ермекбаев, по чрезвычайным ситуациям – Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев, вице-министры труда и социальной защиты населения, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития и других центральных государственных органов. 

Перед комиссией поставлены задачи по оценке ущерба и ликвидации последствий пожара и взрывов, восстановлению поврежденной инфраструктуры, а также оказанию мер социальной поддержки пострадавшим, отметили в пресс-службе правительства. 
 
Напомним, Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области, в ходе которого определил первоочередные задачи по ликивдации последствий ЧС.


 

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