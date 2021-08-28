Токаев назвал первоочередные задачи по ликвидации последствий взрывов в Жамбылской области

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Открывая совещание, Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших.

К сожалению, есть жертвы среди военнослужащих и спасателей. Они героически погибли при исполнении служебного долга. Разделяю скорбь и выражаю соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сказал глава государства.

Президент определил комплекс мер, которые будут предприняты в первоочередном порядке.

Во-первых, для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будет создана межведомственная государственная комиссия во главе с заместителем Премьер-министра Романом Скляром. Роман Васильевич, поручаю вам сразу после совещания выехать в Жамбылскую область. На месте событий вам предстоит принять все необходимые меры по организации работ. Во-вторых, следует принять меры по социальной поддержке семей погибших граждан и оказанию помощи пострадавшим. В-третьих, министерство здравоохранения должно организовать комплексную медицинскую помощь раненым", - поручил президент.

Президент отдал конкретные распоряжения по поддержке семей, потерявших своих близких.

Уполномоченным государственным органам необходимо принять все меры по оказанию помощи семьям погибших. Благодаря самоотверженным усилиям представителей всех служб ситуацию удалось взять под контроль и не допустить еще больших жертв. Выражаю благодарность спасателям, врачам, сотрудникам полиции, прокуратуры, акиматов. Тем не менее, последствия пожара оказались серьезными. Пострадали люди. Многим семьям пришлось покинуть свои жилища. Причинен определенный ущерб инфраструктуре населенных пунктов, ряд зданий получил повреждения. Уничтожено значительное количество боеприпасов. Приняты экстренные меры. Но предстоит еще большой объем работы по восстановлению", - сказал Токаев.

Президент поставил задачу объективного расследования причин и условий произошедшего. Токаев потребовал принять исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить его повторения.

Очевидно, что в сфере хранения боеприпасов существуют системные проблемы. После событий в Арысе по моему поручению их начали последовательно решать. Данное происшествие показало, что требуется ускорить темпы работы в этом направлении", - цитирует президента пресс-служба Акорды

Генеральной прокуратуре и министерству внутренних дел поручено провести тщательное досудебное расследование для выяснения обстоятельств происшествия и установления виновных. МВД совместно с уполномоченными государственными органами следует принять комплексные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и сохранности имущества. Комитету национальной безопасности, генпрокуратуре, МВД и другим уполномоченным госорганам предстоит принять меры по предотвращению распространения фейков и спекуляций.





Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.





По последним данным жертвами трагедии стали 9 человек . На месте происшествия продолжаются поисковые работы. В больницах находятся 28 человек, 6 из них в тяжелом состоянии.

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