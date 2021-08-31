До 14 увеличилось число жертв взрывов в Жамбылской области

ТАРАЗ. 29 АВГУСТА - Увеличилось число жертв в результате взрывов в Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло четырнадцати человек. Саперами Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что поиски пропавших двух человек продолжаются.
Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.
Огонь быстро перекинулся на хранилища, где был складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.
По предварительным данным, число погибших в результате ЧС достигло 14 человек (спасатели и военные), более 90 человек пострадали. Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.
Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов на территории воинской части.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов в Жамбылской области.
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