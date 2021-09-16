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В ДТП с участием КамАЗа в Костанайской области погиб человек

15.09.2021, 10:39 6373
В ДТП с участием КамАЗа в Костанайской области погиб человек
Фото: alau.kz
КОСТАНАЙ. 15 СЕНТЯБРЯ - 14 сентября на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
14 сентября, около 16.00, на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил столкновение с задней осью прицепа автомашины КамАЗ, двигавшейся во встречном направлении, пишет Alau.kz.
 

В результате ДТП пассажир и водитель ВАЗа доставлены в больницу. В последующем водитель скончался", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками Отдела полиции Карасуского района.
 

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