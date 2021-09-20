В Караганде каменщик упал с высоты девятого этажа и разбился

КАРАГАНДА. 19 СЕНТЯБРЯ - Каменщик упал с девятого этажа и разбился насмерть в Караганде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе полиции Карагандинской области сообщили следующее:

Трагедия произошла 18 сентября, в 18.20. Каменщик, 2001 года рождения, работал на учетном квартале №137 строении №349. По обстоятельствам, которые устанавливаются, он упал с 9-го этажа строительного объекта. Мужчина скончался на месте падения. На данной стройке также работали его отец и брат".

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК. Назначены соответствующее экспертизы. Проводится расследование.

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