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АЛМАТЫ. 27 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 сентября 2021 года, в 23.07, зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 400 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 11,1. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 5 километров.

В 23.22 сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен также в 400 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 10,7. Магнитуда MPV - 4,2. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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