В Актау лифт с людьми провалился в шахту

АКТАУ. 28 СЕНТЯБРЯ - В Актау в ЖК "Aktau Plaza" лифт с людьми провалился в шахту, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам жителей, вечером, 25 сентября, примерно в 19.30, лифт с людьми с первого этажа провалился в шахту. К счастью, никто не пострадал. Люди помогли друг другу выбраться наружу.

Жилой комплекс "Актау Плаза", в котором случилось ЧП с лифтом, еще не сдан в эксплуатацию. Об этом сообщили застройщики и учредитель ТОО "Актауские городские лифты", пишет Lada.kz

Жители жилого комплекса "Актау Плаза" сообщили, что в их доме постоянно происходят проблемы с лифтами.

Лифт у нас каждый день ломается, в нем столько скрипов и шумов, что зайти невозможно. Но я живу на девятом этаже, поэтому, естественно, с ребенком я каждый день в нем спускаюсь и поднимаюсь. Но при том, что у нас дом "комфорт класса", лифт упал прямо в шахту. Кроме того, я лично в нем два раза застревала. Чтобы выйти, мы вызывали 911, потому что дом в эксплуатацию не сдан, и нас даже некому обслуживать", - говорит Нурия Сымгереева.

По словам жильцов, они отдали по 200 тысяч тенге за квадратный метр. Сдать в эксплуатацию дом им обещали еще весной.

Дом в эксплуатацию до сих пор не сдали, воду нам не дали, газ не подвели. Но люди от безысходности сюда уже вселились, потому что многие свои квартиры продали и сюда вошли в долевое участие. Поэтому им некуда деваться, и они здесь живут. Застройщик нам дал ключи и сказал: "Можете ремонт делать - и все". Вот люди и вселились, несмотря уже на все проблемы. Хотя здесь лифты постоянно не работают - то один, то второй. Я не знаю, есть ли вообще здесь какая-то техника безопасности. Какой надзор, с кем разбираться, надо же как-то пресекать это. В лифте были маленькие и грудные дети. Люди в шоке, у кого-то даже травмы есть. Это еще Всевышний уберег людей. Если бы лифт упал с седьмого или восьмого этажа, все могли бы погибнуть", - говорит Ерлан Джайлаубаев.

Учредитель строительной компании сообщил, что лифт на момент спуска в шахту был перегружен. В нем находились 10 человек, в то время как должно было быть вдвое меньше.

Лифт маленький, он от силы на 400-500 килограммов, но туда залезли 10 человек. Как нам объяснили лифтеры, когда в него заходит много людей, лифт идет вниз, перезагружается, а потом снова поднимается. И когда он пошел вниз, у людей началась паника. Да, может быть, в этот момент произошел какой-то маленький толчок, но он был не такой толчок, чтобы лифт развалился или, как говорят жители, трос порвался. Ничего подобного не было. А они в панике не поняли, что происходит и выломали дверь", - говорит Айдын Наубетов.

По его словам, лифт был запущен по просьбе жителей, чтобы они могли поднимать в свои квартиры строительные материалы. Но людей предупреждали, что жить до сдачи дома в эксплуатацию в нем опасно.

Жители нас постоянно просили, чтобы мы включили лифт. Конечно, по идее этого не надо было делать, если дом не сдан в эксплуатацию. Не должно быть так, чтобы лифт был включен. Но как пойдешь против народа? Мы сейчас направили претензии к компании, которая поставляла нам лифт, чтобы они объяснили нам, почему это случилось, потому что если лифт перегружен, то он просто не должен ехать. Он должен остановиться, и только когда лишние люди выйдут, закрыться и продолжить путь. А этот лифт поехал вниз, чтобы перезагрузиться, а люди начали паниковать. На то, что был перегруз, показал компьютер", - говорит Айдын Наубетов.

В ТОО "Актауские городские лифты" считают, что ответственность за случившееся должны разделить они вместе со строителями. Первые за то, что лифт был включен раньше положенного срока, а вторые за то, что до сих пор не зарегистрировали лифт и он не прошел испытания.

Мы еще в 2019 году заключили договор на поставку и монтаж лифта турецкого производства с компанией "А3 групп". А в 2020 году мы закончили монтаж и передали все документы на приемку лифта в эксплуатацию. Но эти документы пролежали у застройщика, так как дом еще не был достроен. Но сюда уже заселили людей, и жители просили нас: "Вот на шестом и седьмом этажах живут пожилые люди, которые не могут спускаться и подниматься, давайте включим лифт". И мы, вопреки закону, включили его. Поэтому мы на себя берем ответственность", - говорит Копберген Жайлиев, учредитель ТОО "Актауские городские лифты".

По словам учредителя "Актауских городских лифтов", кабина не должна была включаться и эксплуатироваться ни людьми, ни строителями.

Лифт для приемки в эксплуатацию должен пройти все испытания, но этого ещё не было сделано, потому что документы были у застройщика, и они от своего имени должны были подать заявления на регистрацию, они этого не сделали, поэтому инспектор не приходил в этот дом. При инспекторе мы испытываем лифт, загружаем в него груз для испытания. И только потом все это регистрируется жилищной инспекцией, которой уже выдаются разрешения. А сейчас лифт используется без разрешения", - говорит Копберген Жайлиев.

Компания "Актауские городские лифты" будет восстанавливать лифт, который повредили жильцы во время попытки выбраться из кабины.





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