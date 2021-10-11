В Жамбылской области произошел взрыв

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КАРАГАНДА. 11 ОКТЯБРЯ - В Караганде молодая женщина разбилась при прыжке с тарзанки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Карагандинка разбилась насмерть, прыгнув с тарзанки. На крыше гостиницы "Созвездие" был установлен экстремальный аттракцион. Высота прыжка составила 30 метров, пишет газета "Новый Вестник
".
33-летняя женщина была доставлена в Многопрофильную больницу им. Х. Ж. Макажанова в крайне тяжелом состоянии: тяжелая черепно-мозговая травма, внутримозговая гематома, отек головного мозга, травматический шок. В экстренном порядке была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пострадавшая скончалась.
КАЗАНЬ. 10 ОКТЯБРЯ - В Татарстане в результате крушения самолета погибли 16 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
10 октября утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находился 22 человека. По информации, которая имеется на данный час, 16 человек погибли, шестерых достали из-под обломков самолета живыми, пишет РИА Новости
.
Официальное заявление от МЧС появилось в 09.11 - в Мензелинске рухнул самолет Л-410. На борту были 22 человека. Из искореженного самолета спасатели достали шестерых выживших. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Президент республики вылетел на место крушения самолета. Под Мензелинск выехали представители транспортной прокуратуры, следователи и криминалисты.
Самолет принадлежал местному аэроклубу. Прыжки с парашютов - не единственная услуга, которую предоставляет этот клуб. На сайте приглашают обучиться в таких видах прыжков, как фрифлай, групповая акробатика и купольная акробатика. Эксплуатируется самолет с апреля 1987 года, то есть 34 года. В 1997 году его оставили на хранении и не проводили на нем полеты, однако в 2014 году в Ижевске самолет вновь начали эксплуатировать.
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ОКТЯБРЯ - В результате аварии в ВКО погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Около часа ночи 45-летний водитель автомобиля "Лада", следуя из села Карауыл в село Саржал Абайского района Восточно-Казахстанской области, на 152-м километре трассы не справился с управлением.
Автомобиль опрокинулся. Погибли пять человек. Сам водитель и четверо его пассажиров в возрасте 39, 36, 35 и полутора лет от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте. Еще один 35-летний пассажир доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Начато досудебное расследование по статье 345 (часть 4) Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил дорожного движения лицами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).