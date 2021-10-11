В Жамбылской области произошел взрыв

Фото: МО РК

ТАРАЗ. 10 ОКТЯБРЯ - 10 октября, около 07.20, на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как заявили в пресс-службе Министерства обороны страны, дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было.

Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная.

В дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов", - добавили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа произошел пожар.