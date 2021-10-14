В Акмолинской области мужчина совершил самоподжог

Фото: twitter.com

КОКШЕТАУ. 13 ОКТЯБРЯ - 12 октября, в 13.52, в дежурную часть отдела полиции Аршалынского района обратился житель поселка Аршалы, сообщивший, что его сосед лежит во дворе дома без сознания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проверки установлено, что 49-летний житель поселка совершил суицид путём самоподжога, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Предсмертной записки не обнаружено. Мужчина проживал с отцом, который находится на лечении в одном из медицинских учреждений Нур-Султана.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначена экспертиза.