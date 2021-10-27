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В Талгаре водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

26.10.2021, 12:39 44011
ТАЛГАР. 26 ОКТЯБРЯ - В Талгаре водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Момент смертельного наезда на пешехода по улице Менделеева в городе Талгаре попал на видео. По данным паблика kris_p_talgar, погибшему парню было 19 лет. В момент наезда он шел по обочине неосвещенной улицы. 
 

Виновник скрылся с места ДТП. Рядом с ним были еще два пассажира. Все трое мужчины, предположительно, азиатской внешности. Разбитое лобовое стекло выбили и бросили во дворе многоквартирных домов по улице Карасай батыра (напротив ковидного центра) и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

 

По данным департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло около 20.30 25 октября. Неустановленный водитель, двигаясь в западном направлении по улице Менделеева, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия для установления личности водителя и автомобиля.
 
Данный факт зарегистрирован в полиции Талгарского района по части 3 статьи 345 и по статье 347 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и Оставление места ДТП). 
 

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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

27.10.2021, 10:12 4024
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 26 октября 2021 года в 23.47 зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр расположен в 582 километрах на восток от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс - 11,5. Магнитуда MPV - 4,6. Глубина - 15 километров.
 
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 
 

В Павлодарской области найдены тела пропавших братьев

26.10.2021, 20:35 57214
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - Кабиден и Бакытбек Елубаевы 53 и 36 лет пропали еще 5 октября. Они ушли в неизвестном направлении с отгонной точки крестьянского хозяйства "Хаким" в селе Акжол. Телефонов у них с собой не было, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело старшего брата, Кабидена, нашли вечером 25 октября в степи, в 20 километрах от отгонной точки. Предварительная причина смерти - переохлаждение. Позже полицейские сообщили о том, что обнаружили тело Бакытбека Елубаева, сообщает Павлодар-онлайн.
 

26 октября, в 16.20, в 25 километрах от села Акжол в степной зоне обнаружено тело второго брата, 1985 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Назначена экспертиза", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 

В Павлодаре массовая драка закончилась поножовщиной

26.10.2021, 18:51 68581
ПАВЛОДАР. 26 ОКТЯБРЯ - 24 октября, около 01.30, возле многоэтажного дома по улице Павлова группа граждан нарушала тишину, а также распивала алкоголь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Один из жителей дома вместе со своим другом сделали компании замечание. Между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой двоим из участников конфликта нанесли ножевые ранения. В результате оба пострадавших с различными ранами были доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области

 
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 106 УК РК.
 

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