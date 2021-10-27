ТАЛГАР. 26 ОКТЯБРЯ - В Талгаре водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Момент смертельного наезда на пешехода по улице Менделеева в городе Талгаре попал на видео. По данным паблика kris_p_talgar, погибшему парню было 19 лет. В момент наезда он шел по обочине неосвещенной улицы.

Виновник скрылся с места ДТП. Рядом с ним были еще два пассажира. Все трое мужчины, предположительно, азиатской внешности. Разбитое лобовое стекло выбили и бросили во дворе многоквартирных домов по улице Карасай батыра (напротив ковидного центра) и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.





По данным департамента полиции Алматинской области, ДТП произошло около 20.30 25 октября. Неустановленный водитель, двигаясь в западном направлении по улице Менделеева, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия для установления личности водителя и автомобиля.

Данный факт зарегистрирован в полиции Талгарского района по части 3 статьи 345 и по статье 347 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и Оставление места ДТП).