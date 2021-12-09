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Работа тепломагистрали после аварии восстановлена в Алматы

08.12.2021, 11:11 106327
Работа тепломагистрали после аварии восстановлена в Алматы
Фото: www.inform.kz
АЛМАТЫ. 8 ДЕКАБРЯ - Последствия порыва тепломагистрали на участке, проходящем через пересечение проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, ликвидированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Восстановление сегмента трубопровода диаметра 1000 мм после аварии, произошедшей 7 декабря, завершено. Тепломагистраль после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме. Для открытия дорожного движения место порыва в течение суток закрыли поверх грунта специальными плитами до восстановления асфальтного покрытия", - сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".


 
В ведомстве также проинформировали, что 7 декабря с 18.30 частично было открыто движение для автотранспорта по проспекту Рыскулова в западном направлении (северная сторона). Полностью движение автотранспорта было восстановлено к 9.00 8 декабря.
 

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону: +7 727 3780665", - добавили в пресс-службе.


Напомним, во вторник 7 декабря в связи с прорывом теплотрассы возле развязки на Рыскулова - Жансугурова, в послеобеденное время, примерно в 15.00- 16.00, дороги в Алматы буквально встали. Если в пробках машины хоть немного, но двигаются, то в тот момент движение в городе будто было приостановлено полностью, пишет "Экспресс К".

Пробки в Алматы достигли 7-балльного значения.

Это же одна из основных артерий города. Там движение перекрыли, все пошло цепной реакцией по всему Алматы. Все логично. Тут вопросы к коммунальщикам, почему они закончат работы только к 22.00 вечера? А как домой добираться людям после работы? Чувствую, сегодня вечером на дорогах будет "весело", - цитирует издание одного из водителей города.


Согласно картам, пробки действительно наблюдались по всей территории Алматы. 

Напомним, в результате мощного прорыва теплотрассы в Алматы частично было закрыто движение по проспекту Рыскулова.
 

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Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы

09.12.2021, 11:58 51571
Автобус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Сегодня утром в Алматы автобус, следуя по улице Момышулы, совершил смертельный наезд на женщину на пешеходном переходе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации департамента полиции Алматы, трагедия произошла сегодня в 6.10.
 

Водитель, гражданин Т., управляя автобусом марки Saz HC 40, следуя по улице Б. Момышулы в южном направлении, напротив дома 65 допустил наезд на пешехода - гражданку М. 1961 года рождения. Предположительно, она переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу в западном направлении. В результате ДТП пешеход скончался на месте", - говорится в сообщении ведомства.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) УК РК.

Напомним, в Актобе на пешеходном переходе внедорожник насмерть сбил 15-летнего подростка. По словам родных погибшего, за рулем был сын депутата областного маслихата.
 

В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса

08.12.2021, 19:26 190918
В Петропавловске два пешехода попали под колеса автобуса
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ДЕКАБРЯ - Авария произошла вечером 3 декабря на пересечении улиц Пушкина и Букетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешеходов, сообщает Polisia.kz
 
Два человека пострадали. 18-летний горожанин госпитализирован в областную больницу. 
 
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). 
 
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 
30 ноября в Уральске выпавший из фуры груз повредил пассажирский автобус и "Газель".
 
16 ноября водитель легковушки скончался при столкновении с автобусом в Карагандинской области.
 
12 ноября в Усть-Каменогорске полицейский за рулем автомобиля Lexus врезался в автобус.
 

Жительница Уральска повесилась в сауне

08.12.2021, 18:53 196453
Жительница Уральска повесилась в сауне
Фото: Мой ГОРОД
УРАЛЬСК. 8 ДЕКАБРЯ - 6 декабря в одной из саун Уральска обнаружили совершившую суицид женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По имеющейся информации, погибшая - 44-летняя хозяйка сауны. По словам соседей, женщина была доброжелательной и никаких ссор и конфликтов между ними не было, сообщает портала "Мой ГОРОД".
 

Заключением судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила в результате повешения. По факту суицида начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Остальные подробности и причины совершения суицида в интересах следствия и в рамках статьи 201 УПК РК не разглашаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

 
7 декабря в Алматы молодая женщина 1995 года рождения наглоталась таблеток и спрыгнула с 5 этажа.
 
2 декабря в Кызылорде заключенный покончил с собой в колонии. Он состоял на профилактическом учете психологической службы учреждения.
 
В Атырау беременная женщина пыталась совершить суицид и спрыгнула с моста. Из воды пострадавшую вытащили полицейские. 
 

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