Работа тепломагистрали после аварии восстановлена в Алматы

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АЛМАТЫ. 8 ДЕКАБРЯ - Последствия порыва тепломагистрали на участке, проходящем через пересечение проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова, ликвидированы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Восстановление сегмента трубопровода диаметра 1000 мм после аварии, произошедшей 7 декабря, завершено. Тепломагистраль после испытания вновь введена в строй и работает в заданном режиме. Для открытия дорожного движения место порыва в течение суток закрыли поверх грунта специальными плитами до восстановления асфальтного покрытия", - сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".





В ведомстве также проинформировали, что 7 декабря с 18.30 частично было открыто движение для автотранспорта по проспекту Рыскулова в западном направлении (северная сторона). Полностью движение автотранспорта было восстановлено к 9.00 8 декабря.

В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону: +7 727 3780665", - добавили в пресс-службе.





Напомним, во вторник 7 декабря в связи с прорывом теплотрассы возле развязки на Рыскулова - Жансугурова, в послеобеденное время, примерно в 15.00- 16.00, дороги в Алматы буквально встали. Если в пробках машины хоть немного, но двигаются, то в тот момент движение в городе будто было приостановлено полностью, пишет "Экспресс К"





Пробки в Алматы достигли 7-балльного значения.





Это же одна из основных артерий города. Там движение перекрыли, все пошло цепной реакцией по всему Алматы. Все логично. Тут вопросы к коммунальщикам, почему они закончат работы только к 22.00 вечера? А как домой добираться людям после работы? Чувствую, сегодня вечером на дорогах будет "весело", - цитирует издание одного из водителей города.





Согласно картам, пробки действительно наблюдались по всей территории Алматы.



