В Карагандинской области стадо сайгаков застряло в котловане

КАРАГАНДА. 31 ДЕКАБРЯ - Инцидент произошел на станции Косколь в Коскольском сельском округе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в ловушке оказалось 75 животных. По словам очевидцы, животные провели в ловушке несколько суток.

31 декабря состоялись спасательные работы с участием акима села, ветеринарного врача, участкового инспектора полиции, работников КТЖ и сотрудников РГКП "ПО "Охотзоопром", - сообщили в Минэкологии.

Что бы спасти животных пришлось разрушить угол котлована и соорудить подстилку, которая помогла вывести сайгаков на поверхность.

Как стало известно, объект принадлежит ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки Карагандинское отделение ГП". Котлован служит полем фильтрации для сброса сточных вод от железнодорожной станции Косколь. Сооружение еще не введено в эксплуатацию и находится в процессе строительства, которое было начато в 2018-2019 году.

В КТЖ заверили, что объект оградят и внутри котлована будет предусмотрен пологий скат, чтобы животные, попавшие внутрь, могли выбраться самостоятельно.