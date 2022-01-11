В Алматы митингующие громят соцобъекты и препятствуют работе скорой помощи

АЛМАТЫ. 9 ЯНВАРЯ - Четырехлетняя девочка погибла в результате стрельбы в Алматы, сообщила детский омбудсмен Аружан Саин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия случилась 7 января на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева. Девочка и ее 15-летняя сестра находились в авто, которое попало под обстрел. Младшая сестра погибла на месте, старшая получила пулевое ранение. Ее прооперировали, сейчас девочка находится в реанимации.

Кроме того, днем 7 января огнестрельное ранение получила 8-летняя девочка. Всего в Казахстане подтверждена гибель двух детей. Трое пострадали, сообщает Sputnik.kz

Ранее уполномоченный по правам ребенка рассказала, что погиб 11-летний подросток. По ее словам, родители прогуливались со своими детьми по улице мегаполиса, когда раздался выстрел, ставший для подростка роковым, пишет Tengrinews.kz

Также, по информации Аружан Саин, 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. По ее данным, подросток ехал с отцом на машине, когда их автомобиль расстреляли боевики.

Стоит отметить, что неоднократно сообщалось о том, что выходить на улицы во время антитеррористической операции опасно. Следует оставаться дома, не подходить к окнам. Не оставляйте детей без присмотра.

При необходимости казахстанцы могут звонить на телефоны горячей линии по охране прав детей Минобразования Казахстана: +7 7172 74 25 28, +7 7761 70 73 83, +7 777 183 65 67, +7 701 378 66 29.

По поводу пропавших без вести следует обращаться по телефону 1414.

Как сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, в городе продолжается зачистка от боевиков. Задержаны 850 участников террористических атак, мародерств и других преступлений. За прошедшую ночь крупных попыток нападений на здания не было, сообщает Zakon.kz

От бандитских группировок зачищены: резиденция президента; акимат города Алматы; площадь Республики; микрорайон Думан; район ТД "Карсити"; территория Ауэзовского и Наурызбайского районов.

Напомним: в РК возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев.