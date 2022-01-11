В Алматы митингующие громят соцобъекты и препятствуют работе скорой помощи

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В результате противоправных действий пострадали пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города. Уничтожены две машины скорой помощи, в городском кардиологическом центре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма. В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7. Кроме того, сторонники деструктивных действий останавливают кареты скорой и препятствуют госпитализации детей в больницы. Данные действия мешают оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам и ставят под угрозу здоровье и жизни горожан", - подчеркнули в комендатуре.
Между тем очевидцы в соцсетях сообщают, что в городе горят здания горакимата, прокуратуры и районного филиала правящей партии Nur Otan.
Ранее сообщалось, что национальная палата предпринимателей "Атамекен" просит полицию защитить бизнесменов от мародерства. По ее данным, уже есть случаи нападения на банки, рестораны и магазины.