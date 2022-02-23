При взрыве на СТО в Актобе погиб охранник

Инцидент произошел 22 февраля. В 4.11 по времени Нур-Султана на пульт дежурной службы поступило сообщение о загорании заправки «Альтаир» по улице Смагулова, 15. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные и спасатели города Актобе, информирует газета "Диапазон".
По приезде пожарные обнаружили, что на станции технического обслуживания «Альтаир» произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилось здание на площади 600 кв. м, без возгораний, повреждено 11 автомобилей, находящихся внутри и рядом с СТО. Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси – утечка газа из газобаллонного оборудования автомобиля", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.
На месте происшествия найдено тело 68-летнего охранника.